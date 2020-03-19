Около 40 тысяч экспресс-тестов на коронавирус разошлись по Украине, - главный санврач Ляшко

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Эскпресс-тесты, которые проводятся возле постели больного, можно сделать не только в государственных, но и в частных учреждениях. Закупаются экспресс-тесты в большинстве случаев у дистирбьюторов, которые есть на территории Украины, и около 40 тысяч экспресс тестов разошлись по территории Украины", - сказал Ляшко.

Он отметил, что в субботу-воскресенье Украина должна получить дополнительную партию тестов.

Также Ляшко сообщил, что налаживается сотрудничество с частными лабораториями, с тем чтобы позволить им проводить тестирования на Covid-19 i путем полимеразной цепной реакции. Это, по его словам, делается с целью увеличить доступность тестирования и разгрузить вирусологические лаборатории.

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