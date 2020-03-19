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19.03.20 17:19

Минздрав готов упростить процедуру регистрации антисептических и стерилизующих средств, необходимых для дезинфекции, - Емец

Министр здравоохранения Илья Емец настроен усиливать сотрудничество правительства и фармацевтических компаний для борьбы с коронавирусом. В частности это касается упрощения процедуры регистрации антисептических и стерилизующих средств, необходимых для дезинфекции.

Минздрав готов упростить процедуру регистрации антисептических и стерилизующих средств, необходимых для дезинфекции, - Емец

Об этом министр заявил 19 марта во время встречи в Минздраве с национальными производителями Украины, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как сообщили представители фармацевтических компаний в ходе встречи, сейчас в Украине законодательно заблокирована процедура регистрации антисептических и стерилизующих средств, а именно эти средства являются одним из самых действенных шагов в противостоянии COVID-19.

"Нам очень важно разобраться с тем, почему в течение нескольких лет в Украине не принят закон, который поддерживает национального производителя. Потому что сейчас, в условиях борьбы с коронавирусом, мы должны принимать все меры для защиты украинцев от инфекции. Нам нужны быстрые и действенные шаги", - заявил министр.

Кроме того, как отметил Илья Емец, сотрудничество государства и фармацевтического бизнеса будет крайне важным в процессе реформирования системы здравоохранения Украины.

"Поскольку наша цель - введение государственного медицинского страхования, то нам важно думать о ресурсах наполнения страховой медицины не только из государственного бюджета, но и из других источников", - резюмировал министр.

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