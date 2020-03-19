Во Львове отменят льготы в городском транспорте на время карантина

Как сообщается на сайте Львовского городского совета, соответствующее решение приняла комиссия сегодня, 19 марта, передает Цензор.НЕТ.

"Часто медсестры, врачи не могут сесть в транспорт, потому что из уважения пропускают льготников. Поэтому мы должны информировать людей и объяснить, что есть карантин, надо быть дома, в том числе лицам из группы риска, и дать возможность доехать на работу тем людям, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Отмечается, что при этом сохраняется ограничение на не более 10 пассажиров в транспорте. На водителей и перевозчиков, которые нарушают постановление, накладывают штрафы. "Полиция уже вынесла 5 постановлений по 17 тыс грн на водителей", - заявили в горсовете.

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