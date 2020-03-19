Горсовет Ирпеня в турборежиме проголосовал 154 вопроса: большинство по земле и только один по коронавирусу, - журналистка Скорик-Шкаровская

Об этом сообщила в фейсбуке журналистка Михайлина Скорик-Шкаровская, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в Ирпене закончилась сессия городского совета. Эти люди в масках, избранные от партий "Новые лица", Блок Петра Порошенко, Блок Юлии Тимошенко, УКРОП и Партия защитников Отчизны, в закрытом турборежиме проголосовали 154 вопроса", - написала она.

Журналистка отметила, что большинство вопросов касались выделения земли.

"Подавляющее большинство - землевыделение. Коронавируса касалось лишь одно выступление и один проект решения. Это - изменения в бюджет в рамках "допороговой суммы" для ремонта инфекционного отделения Ирпенской городской больницы в Буче. Того самого, которое не ремонтировали 15 лет. Как ненужное для стимулирования строительного бизнеса", - рассказала Скорик-Шкаровская.

Читайте также: Прокуратура вручила экс-мэру Ирпеня Карплюку обвинительный акт: ему грозит до 8 лет тюрьмы, - СМИ

По словам журналистки, первый заммэра города заявил, что для того, чтобы собрать всю необходимую сумму, надо "сброситься" депутатам, бизнесу и местным жителям, т.к. выделенных средств не хватает, а ремонт хотят сделать за три недели.

"При этом депутаты сегодня видилили более 1,5 млн гривен на прямую социальную помощь через программу "Турбота" и поддержку ветеранов. Конечно, год выборов, поэтому раздавать людям бюджетные деньги напрямую - эффективная стратегия одержать победу", - резюмировала журналистка.

Читайте также: Прокуратура вручила экс-мэру Ирпеня Карплюку обвинительный акт: ему грозит до 8 лет тюрьмы, - СМИ