Руководителям, незаконно увольняющим сотрудников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс гривен или исправительные работы, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Об этом заместитель главы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

По его словам, в Уголовном кодексе есть ст. 172 (Грубое нарушение законодательства о труде), и в случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 либо писать заявление в полицию.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 — 51 000 гривен. — Ред.) или лишение права занимать определенные должности. Также их могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами на срок до двух лет", — сказал Цуцкиридзе.

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Он также напомнил о существовании еще одной статьи в Уголовном кодексе — это статья 173 (Грубое нарушение соглашения о труде).

"Когда человека берут на работу и заключают договор между ним и работодателем, там прописаны определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Правда, пока о таких случаях я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации", — рассказал Цуцкиридзе.

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Замглавы Нацполиции заявил, что правоохранители будут оперативно реагировать на нарушения трудового законодательства и привлекать нарушителей к уголовной ответственности.