Украина остановила экспорт спирта из-за коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении государственного предприятия.

Компания планирует нарастить объемы производства медицинского спирта, ведь именно в этой сфере сейчас наблюдается дефицит спирта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода - из-за повышенного спроса на медицинский спирт

"Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины. Недопустимой считаем ситуацию, когда бы к нам обратились медицинские учреждения с просьбой продать спирт, а у нас его не было. Поэтому, заботимся о потребностях нашей медицинской сферы", - сообщил исполняющий обязанности директора "Укрспирта" Сергей Блескун.

Накануне в Укрспирте сообщили, что за повышенного спроса на спирт внепланово запустили еще 4 спиртовых завода.