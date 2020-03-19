До полумиллиона украинцев могут остаться без работы из-за кризиса, - Милованов

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сколько людей останется без работы в результате кризиса? По моему мнению, от 170 до 500 тыс. человек. И это консервативная оценка", — отметил он.

Милованов указал, что в Китае безработица за месяц выросла на 1%, и теперь составляет 6,2%. В Украине без работы около 1,5 млн человек — 8,6% населения. И если безработица будет расти так же, как в Китае, это означает, что работу потеряют 170 тысяч украинцев.

Читайте на Цензор.НЕТ: Руководителям, незаконно увольняющим сотрудников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс гривен или исправительные работы, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

"Но данные из Китая это официальная статистика. Наиболее уязвимы к потере работы во время кризиса неформально занятые работники. В Китае таких примерно 291 млн. В Украине это около 20% от общего числа работников, или 3,4 млн человек. Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тыс. человек", — написал Милованов.

Бывший министр считает, что во время кризиса могут уволить от четверти до половины этих людей.

"При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тыс. человек. Если же увольнение состоятся еще в других отраслях неформально занятых, то цифра будет еще больше. Таким образом, консервативная оценка роста безработицы составляет от 170 тыс. до 500 тыс.человек", — подытожил Милованов.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-министр экономики Милованов прадлагает бизнесменам оформлять работников ФОПами, чтобы платить меньше налогов