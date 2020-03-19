Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.03.20 18:18

Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, основной темой которой стало противодействие пандемии коронавируса и оказание помощи населению обеих стран.

зеленский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент проинформировал Премьер-министра Канады о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса. Было отмечено готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержки в борьбе с распространением заболевания.

Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты. Он также пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Канаде решили остановить работу парламента из-за коронавируса

Зеленский выразил искреннюю поддержку Трюдо и его семье, пожелав скорейшего выздоровления от коронавируса жене Софи.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100