Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент проинформировал Премьер-министра Канады о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса. Было отмечено готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержки в борьбе с распространением заболевания.

Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты. Он также пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

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Зеленский выразил искреннюю поддержку Трюдо и его семье, пожелав скорейшего выздоровления от коронавируса жене Софи.