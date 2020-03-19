Чиновнику Минюста, подозреваемому в получении неправомерной выгоды, объявлено о подозрении, - САП

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП,

В сообщении отмечается: "Следствием установлено, что генерал-майор внутренней службы требовал и ежемесячно получал от подчиненных ему руководителей учреждений исполнения наказаний неправомерную выгоду.

За это Западное межрегиональное управление почти проверяло соблюдение режима отбывания наказания заключенными и не совершало меры контроля хозяйственной деятельности в подчиненных учреждениях исполнения наказаний.

Чиновник был разоблачен 11 марта 2020 в рамках совместной операции САП, НАБУ и СБУ.

Сейчас руководителю межрегионального управления сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины".

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