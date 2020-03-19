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19.03.20 18:45

Чиновнику Минюста, подозреваемому в получении неправомерной выгоды, объявлено о подозрении, - САП

19 марта 2020 прокурором по поручению руководителя САП Назара Холодницкого сообщено о подозрении руководителю Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины, который разоблачен в получении неправомерной выгоды.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП, 

В сообщении отмечается: "Следствием установлено, что генерал-майор внутренней службы требовал и ежемесячно получал от подчиненных ему руководителей учреждений исполнения наказаний неправомерную выгоду.

За это Западное межрегиональное управление почти проверяло соблюдение режима отбывания наказания заключенными и не совершало меры контроля хозяйственной деятельности в подчиненных учреждениях исполнения наказаний.

Чиновник был разоблачен 11 марта 2020 в рамках совместной операции САП, НАБУ и СБУ.

Сейчас руководителю межрегионального управления сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины".

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