Чиновнику Минюста, подозреваемому в получении неправомерной выгоды, объявлено о подозрении, - САП

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП,
В сообщении отмечается: "Следствием установлено, что генерал-майор внутренней службы требовал и ежемесячно получал от подчиненных ему руководителей учреждений исполнения наказаний неправомерную выгоду.
За это Западное межрегиональное управление почти проверяло соблюдение режима отбывания наказания заключенными и не совершало меры контроля хозяйственной деятельности в подчиненных учреждениях исполнения наказаний.
Чиновник был разоблачен 11 марта 2020 в рамках совместной операции САП, НАБУ и СБУ.
Сейчас руководителю межрегионального управления сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины".