Правительство США в связи с коронавирусом выдаст американцам по $1000

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox Business News.

Выплаты будут сделаны через 3 недели. Пока предполагается, что деньги смогут получить те, кто зарабатывает меньше $75 000 долларов в год ($6250 в месяц) до выплаты всех налогов.

"Я думаю, ясно, что нам не нужно отправлять чеки людям, которые зарабатывают миллионы долларов в год", - пояснил Мнучин.

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Американцы еще никогда не получали подобных выплат от правительства. Белый дом отправлял гражданам чеки после терактов 11 сентября 2001 года и во время глобального финансового кризиса в 2008 году, но тогда помощь считалась скидками в уплате налогов.

Теперешние чеки — часть широкого плана поддержки экономики, представленного Белым домом. Его общая стоимость — $1 трлн. $300 млрд должно уйти малому бизнесу, $200 млрд получит Федеральная резервная система для кредитования пострадавших отраслей. Остальные $500 млрд уйдут на прямые денежные выплаты гражданам.

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