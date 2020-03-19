Давление на бизнес уменьшено, но этого недостаточно, - Южанина о мерах власти для поддержки предпринимателей во время кризиса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина в видеоблоге на Фейсбук.

Она объяснила суть норм принятого закона по поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19).

"Это касается именно освобождения от уплаты единого социального взноса физических лиц предпринимателей за два месяца - это март и апрель. Так вот, эта норма будет касаться всех физических лиц предпринимателей, которые находятся и на общей системе налогообложения, и на упрощенной системе налогообложения", - рассказала Южанина

В то же время она подчеркнула, что речь идет об освобождении от уплаты ЕСВ только персонально предпринимателя.

"За наемных работников нужно будет платить обязательный единый социальный взнос в размере 1039 грн., Который определен как минимальный взнос", - добавила она.

В то же время, освобождение от уплаты налога за землю и налога на недвижимое имущество вызвало огромное количество различных мнений экспертов.

"Особенно это мнение Ассоциации городов Украины, которая обратилась к президенту с просьбой наложить вето на этот закон. По их подсчетам местные бюджеты теряют 16 миллиардов гривен. Это достаточно большая цифра. Это как раз те деньги, которые им крайне необходимы, как раз во время тех мероприятий, которые распространены на всю территорию Украины, я имею в виду общегосударственный карантин", - сказала Нина Южанина.

"Мне бы хотелось еще отметить, что когда мы ожидали изменения для бизнеса и облегчения деятельности бизнеса, то они должны быть взвешенными, а подход продуманным.

Поэтому замечания, которые сейчас звучат отовсюду о том, что освободили не тех, кого на самом деле было бы нужно, я тоже поддерживаю ", - добавила она.

Нина Южанина подчеркнула, что местные налоги - это право местных бюджетов, местных общин и они определяются не с минимальной суммы. Например единый взнос - от 0 и до 10%; налог на землю - от 1 и до 3%; налог на недвижимость от 0 и до 1,5%.

Кроме того, именно на местные власти возложена ответственность по обеспечению выполнения мероприятий карантина, поэтому они рассчитывают на средства от уплаченных налогов.

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