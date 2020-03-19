В зоне ООС ранен военнослужащий, за сутки - 11 обстрелов, - штаб

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Сегодня, 19 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь", — сказано в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было противник осуществил 5 обстрелов:

- дважды неподалеку от Красногоровки - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды рядом с Лебединским - из 82-мм минометов - 16 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Павлополя - из вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 6 обстрелов:

- четыре раза в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 120 мм - 41 мина, из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 10 мин.

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"Подразделения операции Объединенных сил, обороняясь, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", — сообщили в штабе.





