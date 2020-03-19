За 19 марта выявлено 4 новых заражения COVID-19. Всего подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом, - Центр общественного здоровья

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Украины.

В сообщении отмечается: "Подтверждено 21 случай COVID-19 (по состоянию на 20:00 19 марта)

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и м. Киев (2).

По результатам исследований региональных лабораторий выявлено: Днепропетровская - 2; Житомирская - 1. Также один случай подтвержден в городе Киеве.

Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 700 образцов".

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