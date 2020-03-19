Женщина, инфицированная коронавирусом, умерла в Ивано-Франковске, - Минздрав

Как передаетТ Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минздрава.

В сообщении отмечается: "Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19".

Минздрав выражает соболезнования родным умершей.

Также Минздрав призывал украинцев: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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