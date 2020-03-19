Составлено 270 админпротоколов за нарушение правил карантина, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Больше всего нарушений выявлено в Донецкой области. Там полицейские составили 58 админпротоколов. Также нарушения выявлены в Киеве (31 протокол), Киевской (25), Херсонской (24), Сумской (19), Черкасской (18), в Волынской (14) и Винницкой (13) областях. Кроме того, 10 админпротоколов составлено во Львовской области, по 9 в Ривненской и Кировоградской областях, 4 в Николаевской, по 3 - в Закарпатской, Полтавской и Черниговской областях, 2 - в Житомирской. Еще по одному протоколу составили полицейские в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях и в Одесской области.

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В мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности. задействованы около 15 тыс. полицейских и 2,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины.