Гражданин РФ пытался поступить на службу в спецподразделение Нацгвардии Украины, - контрразведка СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец города Славутич Киевской области, после получения в России среднего образования, проходил срочную службу в ВС РФ и участвовал в боевых действиях на территории Кавказа. В 2014 году мужчина прибыл в Киев, где проживают его родственники. В января 2020 года он обратился к Нацгвардию Украины с намерением заключить контракт о прохождении военной службы в одном из ее спецподразделений, которое систематически выполняет задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

При этом при подаче документов мужчина заведомо не предоставил информацию о наличии паспорта гражданина РФ. Также контрразведчики СБУ обнаружили личные контакты "кандидата" с представителями российских правоохранительных органов, в частности на временно-оккупированной территории Украины.

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Сейчас проверяется информация о причастности российского гражданина к сети военной разведки РФ.