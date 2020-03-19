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19.03.20 21:47

Тайник с оружием, похищенным в 2014 г. из части ВСУ в Крыму, обнаружен на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, похищенными в 2014 году из части ВCУ в АР Крым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Тайник с оружием, похищенным в 2014 г. из части ВСУ в Крыму, обнаружен на Луганщине, - СБУ 01

Из тайника в лесополосе вблизи одного из населенных пунктов Новопсковского района, оперативники изъяли противотанковый гранатомет РПГ-22, две осколочные гранаты РГ-42, два автомата АК-74 и большое количество патронов различного калибра.

Тайник с оружием, похищенным в 2014 г. из части ВСУ в Крыму, обнаружен на Луганщине, - СБУ 02
Тайник с оружием, похищенным в 2014 г. из части ВСУ в Крыму, обнаружен на Луганщине, - СБУ 03

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Тайник с оружием, похищенным в 2014 г. из части ВСУ в Крыму, обнаружен на Луганщине, - СБУ 04

"По оперативной информации, схрон еще в 2014 году устроил участник одного из незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР. Боевик имел двойное гражданство Украины и РФ и в то время жил на Луганщине. Сепаратист контактировал с представителями российских спецслужб и вероятно причастен к подрыву моста в селе Подгоровка Старобельского района", - говорится в сообщении.

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