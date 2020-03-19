Свидания запрещены, на прогулку - только с сокамерниками, - в тюрьмах приняли меры против коронавируса

По ее словам, цель на данный момент — не дать коронавирусу попасть в места лишения свободы, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы разработали ряд плановых мероприятий, сконцентрировавшись на том, чтобы упредить возможное проникновение инфекции в любое из учреждений, входящих в пенитенциарную систему, - объяснила Елена Высоцкая. – Поэтому вынуждены были прибегнуть к непопулярным мерам. Например, ограничить посещения мест лишения свободы, отменив свидания с родственниками. Также ежедневно на пропускных пунктах проверяется персонал и, если есть какие-либо симптомы, указывающие, что человек может быть болен, его не допускают к работе. Проверяют в обязательном порядке и людей, который по решению суда помещают под стражу. Их отправляют на 14-дневный карантин".

Сотрудников пенитенциарных учреждений обязали обеспечить постоянное проветривание помещений и дополнительную уборку.

"Все приказы спущены, не сомневайтесь. Но как все это будет соблюдаться зависит от людей на местах", — сказала Высоцкая.

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На прогулку заключенных выводят с теми, с кем они находятся в одной камере.

Есть и помещения, куда можно отселить других заключенных, контактировавших с заболевшим.

"Конечно, состояние нашей системы не позволяет говорить о том, что все эти меры полностью будут результативными. Но надеемся на это. Все возможные в этой ситуации меры мы приняли. Здесь нас консультируют эксперты из Международного Красного Креста и других донорских организаций, которые занимаются здравоохранением. Мы советуемся, просим о помощи и органы власти, и международных партнеров. Нам нужны, прежде всего, средства индивидуальной защиты для медперсонала", - рассказала Высоцкая.

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По словам замминистра, в случае выявления заболевшего, его изолируют, сделают тест и, если вирус будет подтвержден — госпитализируют под охраной в обычную инфекционную больницу. Ни тестов, ни лабораторий пенитенциарной системе нет, анализы будут передавать в лаборатории, работающие в регионах.

По мнению Высоцкой, коронавирус в Украине не может вызвать тюремные бунты, как это было в Италии.

"Ситуация сейчас полностью подконтрольна, считаем, что бунтов не будет. Ежедневно собираем информацию, есть ли где-то чрезвычайные или нестандартные ситуации. На сегодня все абсолютно спокойно. Но мы адекватно оцениваем риски, если болезнь будет распространяться интенсивно", — пояснила она.

Что касается изоляторов временного содержания Нацполиции, то по словам начальника Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе, на данный момент среди людей, находящихся под стражей, заболевших нет.

"Вы знаете, что в местах лишения свободы много людей больных туберкулезом, поэтому там есть специальные камеры на случай карантина, - говорит он. – Если же люди будут госпитализированы в случае заражения коронавирусом, мы готовы обеспечить охрану в больницах".

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Из собственных источников Цензор.НЕТ стало известно, что Офис Генпрокурора направил начальникам межрегиональных управлений по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста письмо с просьбой проводить заседания суда исключительно в режиме видеоконференций.

Кроме того, руководители таких управлений должны обеспечить доставку к месту работы персонала, учитывая ограничения, введенные по транспорту. А если такой возможности нет, перевести всех на казарменное положение, обеспечив надлежащие условия.