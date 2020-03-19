В России не включили умершую москвичку с коронавирусом в статистику болезни

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Летальных исходов в России не зарегистрировано, заявили в штаб в четверг информационным агентствам. По состоянию на 19 марта количество больных, заразившихся коронавирусной инфекцией в России, выросло на 52 случая – до 199.

За день коронавирус обнаружили у пациентов в 23 регионах России. Больше всего случаев в Москве – 12 человек. По пять инфицированных обнаружены в Московской и Свердловской областях; в Тульской области, в Красноярском и Хабаровском краях – по три новых случая; в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае – по два случая. В еще 13 регионах – по одному случаю. Все новые заболевшие, по утверждению оперативного штаба, в последние две недели посещали другие страны.​

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о первой смерти от коронавируса. От пневмонии скончалась 79-летняя пациентка московской инфекционной больницы. Пациентка была госпитализирована 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня её перевели в городскую инфекционную больницу. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. Больная находилась в изолированном боксе и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По сообщению врачей, смерть наступила из-за оторвавшего тромба.

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