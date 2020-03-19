ОБСЕ продлил работу Специальной мониторинговой миссии в Украине до 31 марта 2021 года

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Осуждаем тот факт, что шесть лет подряд Российская Федерация, грубо нарушая мандат СММ, отказывает миссии в доступе ко временно оккупированному РФ Крымскому полуострову. Требуем выполнить многочисленные резолюции международных организаций по обеспечению доступа СММ в Крым и прекратить кампанию по запугиванию наблюдателей миссии на временно оккупированных частях Донбасса", - говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном на сайте в четверг.

При этом в МИД напомнили, что мандат СММ распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

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В министерстве выразили надежду на то, что СММ будет продолжать работу, направленную на содействие мирному урегулированию международного вооруженного конфликта, который начала Российская Федерация против Украины, на основе принципов ОБСЕ и норм международного права с целью восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Кроме того, МИД Украины призвало усилить внимание к ситуации с милитаризацией Россией Крыма и продолжающимися ограничениями российской стороной свободы мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, которые имеют негативные социально-экономические последствия для соответствующих регионов Украины.

"Особенно отмечаем тот факт, что государства - участники ОБСЕ даже в текущих сложных условиях согласились на существенное увеличение бюджета СММ с целью усиления мониторинговых возможностей миссии. Благодаря указанному решению СММ сможет и в дальнейшем информировать международное сообщество о фактах, подтверждающих военное присутствие Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечается в комментарии.

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