В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев инфицирования COVID-19, в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.
"Пациенты изолированы, их состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Таким образом, на Буковине уже 15 зафиксированных случаев COVID-19.
Как рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, среди инфицированных - не только люди, которые вернулись из-за границы, но и так называемые контактные лица, то есть те, кто общался с зараженными дома. Поэтому он вновь подчеркнул важность самоизоляции.
Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.