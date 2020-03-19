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19.03.20 23:53

В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев инфицирования COVID-19, в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, - Минздрав

Вечером 19 марта при результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса в Черновицкой области.

В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев инфицирования COVID-19, в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

"Пациенты изолированы, их состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Таким образом, на Буковине уже 15 зафиксированных случаев COVID-19.

Как рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, среди инфицированных - не только люди, которые вернулись из-за границы, но и так называемые контактные лица, то есть те, кто общался с зараженными дома. Поэтому он вновь подчеркнул важность самоизоляции.

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Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев инфицирования COVID-19, в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, - Минздрав 01

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