Инфекционное отделение Александровской больницы Киева, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, взяла под охрану Нацгвардия

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.

"На выходные были неописуемые события, когда люди здоровые ломились в инфекционное отделение, чтобы протестироваться на коронавирус. Сейчас в Александровской больнице дежурит Нацгвардия, поэтому отделение уже работает более спокойно", - сказала она.

Она отметила, что "всех протестировать невозможно".

"Всех протестировать невозможно, это никто не может себе позволить, даже система здравоохранения США. Но, конечно, у нас будет расширение доступа к тестированию", - сказала она.

Голубовская сообщила также, что в настоящее время Минздрав готовит протоколы лечения COVID-19.

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