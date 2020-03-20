В Израиле для борьбы с коронавирусом на 7 дней запретили выходить из дома без уважительной причины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Израиля.
К числу "уважительных причин" указ относит:
- выход на работу и возвращение домой,
- приобретение еды, лекарств и получение медицинской помощи либо других необходимых услуг,
- занятия спортом в группах не более 5 человек,
- демонстрации,
- религиозные церемонии (похороны, свадьбы, молитвы),
- донорство крови,
- помощь нуждающимся (людям старшего возраста).
Помимо этого гражданам разрешено покидать дом поодиночке или вместе с членами семьи, живущими в одном доме, для коротких прогулок в своем районе.
Автомобильные поездки разрешено совершать в одиночестве либо вдвоем — таксистам нельзя брать более одного пассажира, единственное исключение делается для живущих вместе членов одной семьи.
За нарушение запрета гражданам грозит штраф 5 тыс. шекелей ( около 1,4 тыс. долл.).
Объясняя смысл действий правительства, гендиректор Минздрава Израиля Моше Бар Симан-Тов сказал, что сейчас главная цель — отсрочить насколько возможно вспышку массовой эпидемии COVID-19, чтобы системы здравоохранения и все государственные структуры успели к ней подготовиться. "Время работает на нас", — заявил чиновник.
При этом гендиректор минздрава снова подчеркнул, что "мы в самом начале пути", борьба с эпидемией будет долгой и трудной.