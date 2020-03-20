В Израиле для борьбы с коронавирусом на 7 дней запретили выходить из дома без уважительной причины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Израиля.

К числу "уважительных причин" указ относит:

выход на работу и возвращение домой,

приобретение еды, лекарств и получение медицинской помощи либо других необходимых услуг,

занятия спортом в группах не более 5 человек,

демонстрации,

религиозные церемонии (похороны, свадьбы, молитвы),

донорство крови,

помощь нуждающимся (людям старшего возраста).

Помимо этого гражданам разрешено покидать дом поодиночке или вместе с членами семьи, живущими в одном доме, для коротких прогулок в своем районе.

Автомобильные поездки разрешено совершать в одиночестве либо вдвоем — таксистам нельзя брать более одного пассажира, единственное исключение делается для живущих вместе членов одной семьи.

За нарушение запрета гражданам грозит штраф 5 тыс. шекелей ( около 1,4 тыс. долл.).

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Объясняя смысл действий правительства, гендиректор Минздрава Израиля Моше Бар Симан-Тов сказал, что сейчас главная цель — отсрочить насколько возможно вспышку массовой эпидемии COVID-19, чтобы системы здравоохранения и все государственные структуры успели к ней подготовиться. "Время работает на нас", — заявил чиновник.

При этом гендиректор минздрава снова подчеркнул, что "мы в самом начале пути", борьба с эпидемией будет долгой и трудной.

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