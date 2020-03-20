"Бюрократический барьер" и нехватка сырья, - главный санврач Ляшко назвал причины дефицита антисептиков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Действительно есть определенная проблема с антисептиками. Мы провели встречу с крупнейшими производителями антисептических средств, где проговорили, почему их нет на рынке. Первый вопрос был в регистрации дезинфицирующих средств. Там возник один бюрократический барьер, который мы в ближайшее время мы решим", - пояснил Виктор Ляшко.

По его словам, из-за этого так называемого барьера производители дезинфицирующих средств облагались налогом. Однако, как заверил заместитель министра Минздрава, эта проблема до следующей среды будет решена.

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"Второе - это с наличием сырья. Поскольку с изопропиловым спиртом, который используется для производства антисептических средств в обычном режиме, к сожалению, (возникла. - Ред.) глобальная проблема. Его нигде нельзя достать. Вместе с тем, Украина является одним из лидеров производителей этилового спирта, который также используется как антисептическое средство", - сказал Ляшко.

Напомним, в государственном предприятии "Укрспирт" из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса запустили еще 4 завода. Предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы.

Также "Укрспирт" временно приостановил отгрузку спирта на экспорт из-за пандемии COVID-19. Там заявили, что экспорт будет возобновлен после того, как полностью обеспечат спиртом внутренний рынок Украины.