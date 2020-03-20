Двое инфицированных коронавирусом в Днепре - это супружеская пара, недавно вернувшаяся из Франции, - глава ОГА Бондаренко

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это супружеская пара, которая недавно вернулась из Франции", – сказал Бондаренко.

По его словам, пациенты обратились в больницу самостоятельно. Они находятся в инфекционных боксах, повышенной температуры у них нет, состояние стабильное.

Чиновник заверил, что инфекционная больница оборудована всеми аппаратами, есть все медикаменты и все средства защиты.

Как сообщалось, в Днепропетровской области определены две госпитальные базы: Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница. В целом они расчитаны на 430 коек.

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19 марта в Днепропетровской области обнаружили двух инфицированных коронавирусом.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 19 марта зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавирусом. Пациенты изолированы, их состояние стабильное.

Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, три из них - летальные.