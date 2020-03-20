Почему не введен карантин для тех, кто возвращается из "зараженных" стран? 100% инфицированных - это приехавшие из-за границы, - Игорь Луценко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Первый случай коронавируса в городе Житомир. Пациенту 56 лет, он недавно вернулся из Австрии. В Киеве третий случай коронавируса. Это 50-летний мужчина, который недавно путешествовал в Швейцарию. На Днепропетровщине пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись из-за границы. В Черновцах, сообщили медики, что все больные путешествовали в страны, где зафиксированы случаи коронавируса. Это, в частности, Италия, Испания и Англия. Короче, 100% инфицированных - это наши граждане, приехавшие из пораженных эпидемией стран. Мне интересно было бы услышать объяснения, почему не введен карантин для тех, кто возвращается из "зараженных" стран?" - написал Луценко.

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"Почему из инфицированной Ухани отправили в Санжары, а из инфицированного Милана - езжайте в Киев, Черновцы, Днепр, Одессу? Можно было бы ввести порог - к примеру, если в стране более 500 зараженных, тогда - в изоляцию на 14 дней. Для экономики значительно дешевле, чем останавливать регулярное пассажирское сообщение для миллионов граждан, закрывать бизнес с сотнями тысяч рабочих мест. В конце концов, признавая собственное бессилие, государству можно было бы ввести законодательное требование самоизоляции для тех, кто приезжает из рискованных стран. Конечно, ее бы нарушали, потому контролировать трудно, но в определенном количестве случаев - чем черт не шутить, и соблюдали бы. Но нет. Не могу понять, почему это не делается", - добавил Луценко.