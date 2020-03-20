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20.03.20 09:24

КГГА приняла решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве, - Поворозник

Киевская городская государственная администрация приняла решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Сейчас готовится соответствующая документация.

КГГА приняла решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве, - Поворозник

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Поворозник отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.

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Отметим, на заседании Кабинетов Министров глава МВД Арсен Аваков заявил, что правительство будет ждать решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве в связи с распространением коронавируса от властей города.

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