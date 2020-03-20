Был уверен, что это фейк, но опешил, когда узнал, что документ реальный, - "слуга народа" Лерос о подписанных Ермаком соглашениях в Минске

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Лероса, он "изначально был уверен, что это фейк, поэтому не стал даже реагировать".

"Я опешил, когда узнал, что документ реальный. Есть риск, что своей подписью глава Офиса Президента де-юре признает субъектность ОРДЛО, да еще и соглашается, что вот это ОРДЛО может сидеть на равных за столом с Украиной. Украинские законы утверждают иное. Существуют временно оккупированные территории Украины, на которых действует оккупационная администрация РФ", - подчеркнул он.

Нардеп отметил: "Зачем главе президентского офиса консультации с каким-то ОРДЛО вместо России, не понимаю не только я, но и большая часть фракции "Слуга Народа", и многие граждане нашей страны".

"Если бы у нас реально был внутренний конфликт, а не война с РФ, мы бы его решили еще в 2014 году, когда силы АТО успешно освобождали украинские территории от террористов. Понадобилась Иловайская трагедия, чтобы власть признала, что война идет с регулярными войсками РФ без шевронов, а не с местными "ополченцами", - подытожил Лерос.

Полный текст интервью с нардепом от фракции "Слуга народа" Гео Леросом читайте здесь.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

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