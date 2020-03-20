В КС поступило представление 50 нардепов относительно неконституционности реформы прокуратуры

Авторы представления - в основном ОПЗЖ и их сателлиты, пишет руководитель проектов Центра политико правовых реформ Евгений Крапивин, передает Цензор.НЕТ.

Текст представления на сайте КСУ (27 страниц).

"Сначала политическая оценка: я думаю, что момент выбран не зря, он связан со сменой руководства в Офисе Генерального прокурора и перераспределения влияния внутри "монобольшинства" в целом. Относительно перспектив - с одной стороны Конституционный Суд Украины пока не зависит от Офиса Президента Украины, о чем говорят его выводы относительно президентских законопроектов, поэтому он будет оценивать букву Закона, с другой - самой президентской команде выгодна отмена аттестации из-за неконституционности, ведь новый Генеральный прокурор получит возможность "примириться с уволенными прокурорами", решить проблему с решением судов о восстановлении в должности и набрать себе "правильных" прокуроров без осложненных процедур. Поэтому в каждом из этих тезисов есть аргументы и контраргументы, за что я и не люблю эту диванно-политическую аналитику, которая позволяет обосновать и опровергнуть все что угодно", - рассказал Крапивин.

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Перейдем к юридической оценки (перспективы):

О несоответствии Закона ст. 8, 92, и 131-1 Конституции Украины

(і) Относительно довода №1: порядок увольнения, в том числе и путем проведения аттестации, создал двойную систему нормативно-правовых актов (Закон о прокуратуре и Закон о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры) - нарушает принцип юридической определенности как составляющей верховенства права (ст. 8 Конституции Украины).

Не согласен. Оба закона имеют одинаковую юридическую силу, регулирующих одни и те же правоотношения, а вопросы урегулирования аттестации путем внесения изменений в Закон о прокуратуре или параллельными законами является скорее вопросом нормопроектировочной техники, чем четкости и предсказуемости правовых норм, образующих юридическую определенность. Конечно, желательно избегать регулирования двумя различными законами одних и тех же правоотношений, однако Конституция Украины и ее толкования КСУ, на мой взгляд, однозначно не содержат такого запрета.

(іі) Относительно аргумента №2: переименование Генеральной прокуратуры в Офис Генерального прокурора привело к подмене конституционного понятия прокуратуры как государственного органа и выделение личного, индивидуального офиса для должностного лица вроде Офиса Президента Украины.

Я здесь вижу только неуклюжую аналогию с Офисом Президента Украины и искренне не понимаю, почему в единой системе органов прокуратуры, вышестоящим органом в отношении местных и окружных прокуратур не может быть Офис Генерального прокурора. Этот аргумент основывается исключительно на семантическом значении слова "офис" (как личный офис) наряду с "Генеральная прокуратура", поэтому имеет не правовое содержание, а лингвистическое. Апогеем этого является упоминание в конституционном представлении (!) того, что слово "офис" имеет иноязычное происхождение. Я просто оставлю это без комментариев.

(ііі) Относительно довода № 3: термины "в случае необходимости", "в установленном порядке", "соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство", "другие этапы" аттестации и т.д. допускают возможность двусмысленного их толкования.

Думаю, что это дискуссионный вопрос. Хотя особенностью континентальной системы права является детализация законодательства, уровень такой детализации зависит от стран и сильно взаимосвязан с доверием к органам власти. В Украине считается, что чем больше урегулировано на уровне закона, тем меньше остается у органа власти дискреции урегулировать на подзаконном уровне и это хорошо. Исторический опыт показывает, что да, уже давно хрестоматийным примером является Постановление КМУ с запретом применения водометов на морозе. Но именно в этом случае я не вижу проблем именно юридического характера - эти термины имеют дискреционный характер и должны быть определены подзаконными актами, то есть приказами Генерального прокурора. Возможно, некоторые из них следует рассматривать подробнее, но мой поверхностный анализ этого не позволяет сделать.

О несоответствии Закона ст. 22, 24, 43 и 62 Конституции Украины

Аргумент: положение о том, что все прокуроры считаются персонально предупреждены в надлежащем порядке о возможном предстоящем увольнении сузилои и минимизировало реализацию прав на защиту в связи с нераспространением на них предупреждения не позднее чем за два месяца (аналогия с КЗоТ), что сузило объем прав и свобод человека, запрет чего предусмотрен ст. 22 Конституции Украины. Сюда же: дискриминационное увольнение определенной категории лиц с административных должностей (заместителей Генерального прокурора), предоставляя при этом определенные привилегии другим (руководителю САП и заместителям, назначенным после 30.08.2019 г.). К тому же дискриминационным является единовременность аттестации по отношению к будущим прокурорам, которые ее не будут проходить. И в конце дискриминационной с позиции права на труд является запрет участвовать в конкурсах на должности прокуроров лицам, которые не прошли аттестацию и были уволены.

Пожалуй, это единственный адекватный аргумент для всего конституционного представления. Здесь много вопросов с упоминанием КЗоТ, аналогий, ссылки на права на труд для публичных служащих и тому подобное. Я не могу сказать однозначно, что аргумент неверен, здесь многое зависит от той позиции, которую займет КСУ, потому что есть поле для толкования. Поэтому здесь нужен детальный анализ, возможно, это и станет основанием для признания Закона о первоочередных мерах по реформе неконституционным, а возможно и нет.

О несоответствии Закона статьям 8, 19 и 106 Конституции Украины

Аргумент: сужение полномочий Президента Украины о присвоении классных чинов (фактическое сужение через невозможность их реализации).

Здесь происходит подмена юридического аргумента. Полномочия Президента Украины не сужаются, поскольку присвоение это не обязанность, а право, которого не существует, без соответствующего порядка, определенного профильным законом", - пояснил Крапивин.

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Авторы конституционного представления просят определить его неотложным.

"Итог: конституционное представление "притянуто за уши" и содержит только один адекватный аргумент, на мой взгляд. В то же время удивляет то, что есть еще не одно слабое место у этого закона, которые можно было бы хорошо выписать на предмет неконституционности. Однако, или не хватило времени и ресурсов, или просто желания сформулировать качественную позицию. То есть цель конституционного представления могла быть скорее декларацией несогласия с реформой прокуратуры, а не желанием довести дело до логического результата. Вместе с тем, моя позиция относительно аттестации прокуроров, как части реформы остается неизменной: законодательство выписано более или менее хорошо, однако решения комиссий не имеют индивидуального характера, потому что не утверждены единые критерии оценки и это является проблемой с точки зрения административной юстиции", - резюмировал Крапивин.







