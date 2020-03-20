На утро 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 56 подозрений, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.
По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных.
Так, коронавирусная болезнь зафиксирована:
Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный)
Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
Киевская область - 2 случая
Донецкая область - 1 случай
Днепропетровская область - 2 случая
Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный)
м. Киев - 3 случая
В Минздраве сообщили, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
В течение 19 марта в Центра общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19.
По состоянию на утро 20 марта 2020 в мире зарегистрировано 244 523 случая заболевания COVID-19, из них 10 030 закончились смертью одновременно 86031 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 163324 случая.
"Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - сказано в сообщении.