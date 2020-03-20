Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии, - представитель диаспоры Городецкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

"Сообщают наши соотечественники, сегодня, 19 марта, в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области", - говорится в сообщении.

Напомним, это уже вторая подтвержденная смерть украинцев от коронавируса в Италии. Ранее МИД подтвердил информацию о смерти украинки от коронавируса в Италии.

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