Коронавирус бьет и по здоровью людей, и по политическому здоровью стран и ЕС в целом, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"То есть коронавирус в Европе, во-первых, бьет по физическому здоровью людей, а во-вторых, по политическому здоровью стран и Евросоюза в целом. Я уже примерно понимаю горизонты новой реальности, в которой мы окажемся, когда это закончится. Сейчас пока трудно спрогнозировать, когда именно это закончится, пандемия будет взята под контроль и число новых случаев будет минимальным и со временем сойдет на нет", - отметил он.

По словам Кулебы, страх перед коронавирусом заставил каждую страну самостоятельно принимать решение о закрытии границ.

"Первопричиной происходящего, является страх. Страх порождает протекционизм, протекционизм разрушает солидарность. Это то, что мы сейчас будем видеть, что будет разворачиваться на наших глазах", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией будут созданы уникальные возможности для построения новых альянсов, однако в то же время существует риск торможения процессов, связанных с расширением ЕС.

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