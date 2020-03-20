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20.03.20 11:09

Грузия приостанавливает регулярное авиасообщение со всеми странами с завтрашнего дня

Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани заявил, что из-за угрозы коронавируса с субботы, 21 марта, Грузия прерывает регулярное авиасообщение со всеми странами.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Решение о прекращении авиасообщения было принято сегодня (в пятницу - ИФ) на заседании Координационного межведомственного совета по борьбе с коронавирусом. Было принято также решение о том, что все граждане Грузии, прибывающие из других стран, обязаны пройти двухнедельный карантин", - сказал Чиковани.

Он сообщил, что на погранпереходах на границах с Турцией, Азербайджаном и Россией вблизи КПП будут оборудованы карантинные зоны.

По данным Минздрава Грузии на 20 марта, в стране выявлены 43 случая заражения коронавирусом.

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