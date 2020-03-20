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20.03.20 11:11

Оккупанты заявляют, что в Крыму на наличие коронавируса обследовали более тысячи человек

В оккупированном Крыму по состоянию на 19 марта под медицинским наблюдением находились 316 человек, за весь период мониторинга прошли обследование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) –1183 человека, положительных результатов лабораторных исследований не выявлено.

Оккупанты заявляют, что в Крыму на наличие коронавируса обследовали более тысячи человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", так утверждают в пресс-службе крымского управления Роспотребнадзора.

"В медицинских организациях Республики Крым и Севастополя находятся 18 лиц с признаками респираторной вирусной инфекцией прибывшие из неблагополучных стран. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", – сказано в сообщении.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, на территории аннексированного Крыма и Севастополя введен режим "повышенной готовности".

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По данным Минздрава, на утро 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 56 подозрений.

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