Мы можем переломить развитие событий в ближайшие 12 недель и справиться с коронавирусом, - премьер Великобритании Джонсон

"Мы можем переломить развитие событий в ближайшие 12 недель и справиться с коронавирусом, если все мы предпримем намеченные нами шаги", - заявил Борис Джонсон на ежедневной пресс-конференции по коронавирусу, которая проходит на Даунинг-стрит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, с пятницы из-за распространения коронавируса COVID-19 в Великобритании закроют школы, частично закрывается лондонская "подземка".

"Вероятности того, что мы захотим остановить работу общественного транспорта в Лондоне, нет", - сообщил Джонсон.

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"Мы не собираемся говорить людям, что нельзя использовать транспорт ни при каких условиях... Мы собираемся предупредить людей о необходимости избегать собраний, во время которых может передаться заболевание", - добавил премьер.

Он отметил, что жителям столицы нужно придерживаться советов, которые ранее озвучило британское правительство, так как именно в Лондоне наблюдается прогрессирующее распространение COVID-19.

На настоящий момент в Великобритании зафиксировано 2 тыс. 692 случая заражения COVID-19, скончались 137 человек с новым коронавирусом, полностью выздоровели 65 человек.