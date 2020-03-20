Маршрутку забросали камнями из-за отказа водителя перевезти более 10 человек на Хмельнитчине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил председатель Каменец-Подольской РГА Анатолий Бернашевский.

По его словам, инцидент произошел сегодня около 8 утра. В автобус сообщением "Должок-Каменец-Подольский" разрешили зайти 10 пассажирам. Другие люди, которые стояли на остановке, с этим не согласились и стали бросать камни. В результате были разбиты окна и повреждено транспортное средство.

"Перевозчик придерживался норм постановления Кабмина. После того, как люди продемонстрировали неадекватную реакцию, он принял решение снять все автобусы с маршрута и отказался в дальнейшем осуществлять перевозки. Удивляет также то, что интервал движения на этом маршруте составляет около 5 минут и об этом водитель уведомил остававшихся на остановке пассажиров", - подчеркнул Бернашевский.

Читайте также: Оккупанты заявляют, что в Крыму на наличие коронавируса обследовали более тысячи человек

Бернашевский заявил, что после инцидента поручил сельскому голове и местным депутатам обойти дома людей и провести разъяснения с целью предотвращения подобных ситуаций.

"Если же такие вопиющие случаи будут повторяться, районная власть может прекратить движение транспорта", - предупредил председатель Каменец-Подольской РГА.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров ограничить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, работу городского транспорта, а также остановить работу всех метрополитенов. Городские перевозки смогут выполняться, если в маршрутке меньше 10 человек, а автобусе, троллейбусе и трамвае - меньше 20 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы можем переломить развитие событий в ближайшие 12 недель и справиться с коронавирусом, - премьер Великобритании Джонсон