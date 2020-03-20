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20.03.20 11:37

В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив

В г.Ивано-Франковске с подозрением на инфицирование коронавирусом госпитализированы еще 15 человек, власти города просят президента Владимира Зеленского и Кабинет Министров ввести в Украине чрезвычайное положение.

В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив

Об этом написал мэр города Руслан Марцинкив на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 человек находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены внедрить более жесткие меры. Обращаемся к правительству, президенту ввести жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение в Украине, с привлечением правоохранителей и Нацгвардии. Поручить полиции, Нацгвардии, Муниципальной инспекции усилить патрулирование на улицах. Обеспечить круглосуточное патрулирование улиц", - заявил Марцинкив.

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Мэр отметил, что с сегодняшнего дня полиция города будет штрафовать людей за нарушение карантина - от 17 тыс. грн для физических лиц и от 34 тыс. грн для юридических.

"Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать не больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию не менее 2 метров. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем", - добавил мэр города.

Также местная власть обращается в Антимонопольный комитет для недопущения спекуляций на лекарствах и продуктах.

В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив 01
В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив 02

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