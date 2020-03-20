COVID-19, а не "китайский вирус": Минздрав дал советы СМИ, как правильно освещать информацию о коронавирусе

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях пандемии основным инструментом противодействия панике становится обеспечение непрерывного доступа к правдивой и проверенной информации. Именно на журналистов ложится ответственность за то, как будет реагировать население. А значит, каждая формулировка имеет значение", - отмечает Председатель Комитета гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Так, в рекомендациях советуется называть вирус полным названием - "COVID-19". В то же время рекомендуется не приписывать вирус определенной стране. Например, не стоит писать "вирус из Ухани", "китайский вирус" и т.д.

Также советуют писать, что люди "заболели вирусом", а не "распространяют вирус" или "заражают других".

Подчеркивается, что стоит опираться на научные исследования и официальные заявления компетентных органов и не распространять слухи и эмоциональные преувеличения.

Также Минздрав советует подчеркивать необходимость мер предосторожности и своевременного лечения и не фокусироваться на негативных последствиях, рассказывать об угрозах и страшных последствиях в деталях.

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