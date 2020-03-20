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20.03.20 11:49

Случаи заболевания коронавирусом в зоне ООС не зафиксированы: нет даже вспышек гриппа и ОРВИ, - пресс-центр

По состоянию на 20 марта в зоне операции Объединенных сил не сделали ни одного теста для выявления нового коронавируса COVID-19 из-за отсутствия тестов.

коронавирус

Об этом заявил в комментарии руководителя пресс-штаба ООС Павел Ковальчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"По состоянию на 20 марта случаев заболевания не зафиксировано. У нас еще не делали этих тестов, ожидается поступление определенного количества тестов для обеспечения потребностей Объединенных сил. Это в ближайшее время, возможно сегодня (20 марта. - Ред.)", - рассказал Ковальчук.

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Ковальчук объяснил, что количество тестов, которое поступит в зону ООС, зависит от решения руководства государства.

В общем, эпидситуацию в зоне ООС медицинская служба оценивает как благополучную. По его словам, не зафиксировано даже вспышек гриппа и ОРВИ.

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