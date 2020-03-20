Прокуратура открыла производство из-за сокрытия частной клиникой информации об обнаружении коронавируса у пациента

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает Цензор.НЕТ

В прокуратуре отмечают, что согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Результат оказался положительным, но центр не сообщил о положительном тесте пациента в Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья.

"Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний", - говорится в сообщении.

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