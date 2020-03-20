Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.03.20 12:25

В ближайшие 48 часов из Китая прибудут 10 млн высокоточных тестов на коронавирус и 1 млн масок, - Зеленский

Украина ожидает также 400 тыс. экспресс-тестов.

В ближайшие 48 часов из Китая прибудут 10 млн высокоточных тестов на коронавирус и 1 млн масок, - Зеленский

Об этом заявил в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу сказать, что в ближайшие 48 часов ожидаем прибытия в Украину из Китая:

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса, - Зеленский. ВИДЕО

• 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины;
• 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
• 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки;
• 100 тыс масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;
• 400 тыс. экспресс-тестов;
• 10 тыс. литров дезинфекционной жидкости", - добавил Зеленский.

"Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина Украины. Каждого из вас", - резюмировал Зеленский.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100