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20.03.20 12:25

В Хмельницком отменили льготный проезд в транспорте на время карантина

В Хмельницком с 20 марта временно приостановлены льготные перевозки пассажиров в городском общественном транспорте общего пользования независимо от форм собственности.

транспорт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее решение Хмельницкого городского совета.

Как отмечается на сайте горсовета, такое ограничение будет действовать на время всеукраинского карантина.

"Решение принято с целью сохранения жизни и здоровья жителей Хмельницкого, в первую очередь пожилых людей, которые находятся в зоне риска заболевания коронавирусной инфекцией. Первоначально мы должны обеспечить подвоз на рабочие места людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города, а именно - медицинских работников, "чрезвычайников", работников коммунальных предприятий", - отметил заместитель городского головы Андрей Бондаренко.

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