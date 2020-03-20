Зеленский поручил главам ОГА и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток в населенных пунктах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении.
Зеленский призывал увеличить количество общественного транспорта в населенных пунктах.
"Главам ОГА и мэрам поставлена задача максимально увеличить количество автобусов, троллейбусов, маршруток", - сказал он.
Как сообщалось, ранее во многих городах заметили нарушения – люди набивались десятками в маршрутки и не надевали защитные маски.
Городской совет Ужгорода принял решение приостановить работу общественного транспорта с пятницы, 20 марта, для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией.
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