Церковь отделена от государства, но сейчас важно соблюдать меры, которые вела власть, - Кличко призывает церкви не проводить службы

Как информиурет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил на брифинге.

"Я встречался и обратился к представителям всех конфессий с просьбой обезопасить людей и соблюдать необходимые ограничения. Церковь у нас отделена от государства, но в такие времена должна соблюдать меры, которые ввела власть, чтобы не подвергать людей опасности", - сказал он.

Мэр отметил, что главы нескольких церквей призвали верующих молиться дома.

"Например, УГКЦ позволила своим прихожанам не ходить на богослужения из-за угрозы распространения коронавируса и транслирует богослужения по радио, телевидению или в интернете. Также Вселенский патриарх Варфоломей благословил прекращение служб в приходах до конца пандемии", - сказал Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД призывает представителей религиозных организаций проводить богослужения онлайн.

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