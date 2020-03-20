На борьбу с коронавирусом Киев выделил 260 млн грн, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом мэр столицы Виталий Кличко сказал на брифинге.

"Мы выделили 260 млн из резервного фонда бюджета города Киева. Они направлены на закупку необходимого оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для больниц нашего города", - заявил Кличко.

По его словам, столица закупает аппараты искусственной вентиляции легких, а также заказала тест-системы, маски, защитные халаты.

Мэр отметил, что нехватка защитных масок и перчаток возникла в первую очередь из-за того, что "кое-кто хотел на этом заработать".

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"Я уже говорил, что в Киев поступили 62 тыс. медицинских масок, которые приобрел город. На следующей неделе мы рассчитываем получить еще более 100 тыс. масок, изготовленных на украинских предприятиях и за рубежом", - сказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что ажиотаж на индивидуальные меры защиты есть не только в Киеве, но и по всему миру.

"Относительно дезинфекторов, то их также заказали. Их изготавливают, а медицинские перчатки сегодня есть в коммунальных аптеках "Фармация", - добавил Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 20 марта зарегистрировано 26 случаев Covid-19, из них 3 летальных. В частности, коронавирусная болезнь зафиксирована: в Черновицкой области - 15 случаев (1 летальный, 1 человек выздоровел), Житомирской области - 2 случая (1 летальный), Киевской области - 2 случая, Донецкой области - 1 случай, Днепропетровской области - 2 случая, Ивано Франковский области - 1 случай (летальный), в г. Киеве - 3 случая.