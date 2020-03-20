Мы живем не в коммунистическом Китае, - Корбан о введении чрезвычайного положения

По словам главы общественного совета Днепра Геннадия Корбана, — такие меры приведут к куда более губительным последствиям, нежели сама эпидемия, пишет "НМ", передает Цензор.НЕТ.

Об этом глава общественного совета написал на своей странице в Facebook.

"95 квартал у власти это уже не смешно.

Введение чрезвычайного положения (ЧП) по всей стране — глупый, бесперспективный и непродуманный шаг. В этой ситуации полномочия по Чрезвычайным мерам необходимо передать местным властям, чтобы они принимали решения в зависимости от ситуации. (убрав при этом идиотов-губернаторов).

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Эти меры должны быть четко описаны и регламентированы. И не должны препятствовать обеспечению жизнедеятельности людей.

Мы живем не в коммунистическом Китае, где возможны такие мобилизационные мероприятия. Где инфраструктурные объекты и объекты жизнеобеспечения принадлежат государству. Соответственно, модель чрезвычайных мер должна быть иной. В противном случае ЧП в Украине может привезти к катастрофе и дефолту, когда перестанут работать водоканалы, начнутся перебои в энергетике и голодные бунты. Для того, чтобы избежать таких последствий необходимо обеспечить местные власти деньгами. А если таковых нет, то среднесрочными и краткосрочными казначейскими займами. Приоритет отдаётся медучреждениям и медперсоналу, которые там работают.

Нельзя закрывать продуктовые супермаркеты и рынки. Транспорт должен функционировать.

В этой ситуации важно ограничить передвижение людей старше 60 лет. И параллельно организовать логистику доставки помощи в их квартиры. Для примера, в Днепре чуть более 200 тыс пенсионеров. Легче обеспечивать этих людей, когда все остальные работают.

Такое ощущение, что в кабине самолета, в котором летят украинцы, сидят дети, которые по незнанию нажимают все кнопки и дергают за все ручки без разбора. Чрезвычайное положение лучше ввести там, в кабине пилотов, чтобы перейти на автопилот и хоть как-то приземлиться", — написал Геннадий Корбан.