МИД подтвердил информацию о смерти второй украинки от коронавируса в Италии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, информация о смерти украинки подтвердилась.

"Вчера в больнице города Романо-ди-Ломбардия (провинция Бергамо. - Ред.) от коронавируса умерла гражданка Украины 1958 года рождения. Связь с больницей установлена, родственников проинформировали", - отметил Погорельцев.

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Напомним, ранее о смерти украинки в Италии сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

"Сообщают наши соотечественники, сегодня, 19 марта, в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области", - написал он в Facebook.

Напомним, это уже вторая подтвержденная смерть украинцев от коронавируса в Италии. Ранее МИД подтвердил информацию о смерти украинки Раисы Малышевой от коронавируса в Италии. Она работала в Брешии и была госпитализирована с подозрением на коронавирус 8 марта. Диагноз подтвердили только 12 марта, на следующий день женщина умерла.