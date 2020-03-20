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20.03.20 13:38

НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий

Национальный банку Украины (НБУ) рассчитывает на финансирование выросшего из-за распространения коронавируса дефицита госбюджета за счет средств Международного валютного фонда (МВФ), сообщил глава НБУ Яков Смолий.

НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий

"Мы вместе с правительством рассчитываем на то, что из программ МВФ большинство средств будет направлено в государственный бюджет на покрытие этого дефицита", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Часть из средств МВФ будет направлена на пополнение золотовалютных резервов, добавил Смолий.

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что в последние годы Минфин и правительство проводили очень стабильную и взвешенную фискальную политику.

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"Мы подходим к кризису сравнительно с низким уровнем долга 50% ВВП, а было 80%, и дефицитом бюджета всего 2% ВВП, а было 10%. В кризисной ситуации нет ничего страшного, если расширить дефицит до 3-4-5% ВВП", – сказал он.

Сологуб подчеркнул, что умеренное расширение дефицита с финансированием его за счет средств МВФ и других международных финансовых организаций является приемлемым.

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