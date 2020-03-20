"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда для эвакуации украинцев из Польши

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"На завтра, 21.03.20, запланировано два дополнительных спецпоезда из Польши", - сообщил Криклий.

Так, на 21 марта запланированы два поезда: №715/716 Перемышль-Киев, который отправится из Перемышля в 13:10 и прибудет в Киев в 22:17, и №705/706 Перемышль-Киев (отбытие в 15:50 - прибытие в 23:59).

Из Киева в Перемышль поезда отправятся без пассажиров.

"Бригада стюардов, обслуживающих поезд, обеспечена всеми средствами защиты и дезинфекции", - отметил министр.

Билеты можно приобрести на сайте АО "Укрзализныця".

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