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20.03.20 14:15

Количество проверок на коронавирус будет значительно увеличиваться, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения прогнозирует, что со следующей неделе в Украине значительно увеличится количество проверок на коронавирус. Но это произойдет не потому, что начнут диагностировать "всех подряд", а в связи с увеличением количества случаев COVID-19 и подозрений на эту болезнь.

анализ,коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Мы ожидаем сейчас самую большую поставку тестов для ПЦР-диагностики, которая будет распределена на территории государства, и уже на следующей неделе количество исследований будет значительно увеличиваться", - сообщил он.

По его словам, сейчас проверки на коронавирус проходят более чем в десяти лабораториях по всей Украине.

"Страна работает по утвержденным алгоритмам, доставка проб происходит ежедневно, ПЦР-диагностика происходит в 11 лабораториях на территории страны, и вчера из 10 случаев девять были выявлены именно в региональных лабораториях", - сообщил главный санврач.

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